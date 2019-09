Escándalo: Capitán de la selección de Nicaragua asegura no haber votado por Messi en el The Best   

Lionel Messi ganó el pasado lunes su primer premio The Best. El argentino superó a Virgil Van Djik y Cristiano Ronaldo para llevarse el galardón en el que votan, entrenadores futbolistas, aficionados y periodistas.

En las últimas horas, el capitán de la selección de Nicaragua, Juan Barrera, reveló en Twitter que él en ningún momento participó de la votación y su nombre aparece en la lista que publicó la FIFA.



"No voté por los premios The Best 2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias", este fue el mensaje que envió el futbolista.







El nombre de Barrera aparece en la lista y su mayor cantidad de votos van para Lionel Messi (5), luego a Sadio Mané (3) y por último Cristiano Ronaldo (1).



El argentino ganó el The Best con un margen de 46 puntos superando al segundo lugar que fue Van Djik con 38 y a CR7 36.