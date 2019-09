Jurgen Klopp y sus anécdotas con Rocky Balboa: "Estas películas deberían ser como aprender el alfabeto"

El pasado lunes, Jurgen Klopp fue elegido como el mejor entrenador de la temporada 2018-2019 en los premios The Best de la FIFA.

El técnico durante la gala que se celebró en la Scala de Milán, contó dos divertidas anécdotas, una cuando dirigía al Mainz 05 y la otra al Borussia Dortmund.





La primera la narró así: "Asumí el puesto en 2001 en Mainz, donde había sido jugador durante diez años. El problema era que todos los muchachos seguían siendo mis amigos. Durante la noche, yo era su jefe. Todavía me llamaban 'Kloppo'. Cuando tuve que anunciar el equipo para el primer partido, pensé que era correcto que fuera y se le dijera a cada jugador a la cara", comenzó diciendo.



A lo que agregó: "Luego me di cuenta que era un muy mal plan porque teníamos habitaciones dobles. Te puede imaginar entonces.... Llego a la primera habitación, siento a los dos jugadores en la cama, y me vuelvo a uno y digo: 'Eres titular mañana'. Me vuelvo hacia el otro y digo: "Desafortunadamente, tú no serás titular mañana". Me di cuenta de lo tonto que era mi plan cuando el segundo jugador me miró a los ojos y preguntó: 'Pero ... Kloppo ... ¿por qué? La mayoría de las veces, no hay respuesta. La única respuesta real es: 'Solo podemos comenzar con once jugadores". Desgraciadamente, tuve que hacer esto ocho veces más (18 jugadores en nueve habitaciones dobles). Dos chicos sentados en la cama. "Tú eres titular, tú no". Y siempre: 'Pero ... Kloppo ... ¿por qué?" Jajaja. Fue un desastre", concluyó Jürgen entre risas.





Cuando terminó de contar lo que pasó en el Mainz, pasó a la siguiente relacionada a Rocky Balboa y el Borussia Dortmund.



"En mi opinión, deberían poner las películas de Rocky en las escuelas de todo el mundo. Debería ser como aprender el alfabeto. Si ves estas películas y no quieres subir a la cima de una montaña, entonces creo que algo falla en ti. La noche previa al partido, reuní a todos mis jugadores en el hotel. Las luces estaban apagadas y les dije la verdad: 'La última vez que el Borussia ganó al Bayern, la mayoría de ustedes estaban aún en pañales'. Entonces, puse algunas escenas clásicas de Rocky IV en vídeo. Una con Ivan Drago mítica, según mi opinión", aseguró el entrenador.



A lo que siguió: "Y le dije a los muchachos: '¿Ven? ¡Eso somos nosotros. Somos más rocosos. Más pequeños, sí, pero tenemos pasión. Tenemos el corazón de un campeón. Podemos hacer lo imposible!'. Yo seguía y seguía, pero, en un momento, miré a mis chicos para ver su reacción. Esperaba que estuvieran de pie en sus sillas, listos para correr por una montaña en Siberia y vueltos locos".







Además contó que los futbolistas del Borussia Dortmund le entendieron poco su discurso: "Todos estaban allí sentados, mirándome con ojos muertos. Completamente en blanco. Me miraban como diciendo: '¿De qué demonios habla este loco?'. Entonces, me di cuenta... Espera, ¿cuándo salió Rocky IV? ¿En 1980? ¿Cuándo nacieron estos niños? Finamente, comenté: 'Que levante la mano quien sepa quién es Rocky Balboa?'. Solo lo hicieron Sebastian Kehl y Patrick Owomoyela. Los demás dijeron: 'No, lo sentimos, jefe'", expresó, y largó una carcajada.



Y finalizó: "Todo mi discurso fueron tonterías. El partido más importante de la temporada, quizá el más importante de la vida de algunos jugadores y el jefe ha estado gritando sobre la tecnología soviética y Siberia los últimos diez minutos! Jajajaja. ¿Te lo puedes creer? Tuve que comenzar todo mi discurso desde cero", cerró. El mejor entrenador de la temporada... y el mejor contador de anécdotas.