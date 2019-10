Zidane sale en defensa de Courtois y pone las cosas claras en el Real Madrid

Zinedine Zidane habló en rueda prensa previo al partido de este sábado contra Granada y dio la cara por Courtois, portero señalado por la afición merengue debido a sus regulares actuaciones.

Granada

''Mañana jugamos primero contra segundo y significa todo, es un equipo que está haciendo una buena temporada igual que nosotros y queremos hacer un buen partido. Ha habido poco tiempo para recuperar, pero esto es el partido de mañana y estamos listos''.

Pitos para Courtois

''Injusto o no es lo que hay y él lo sabe, es fuerte, sabe que la situación de todas formas es culpa de todos, como el primer tiempo ante el Brujas, no hay que darle más vueltas''.

Debate en la portería

''Aquí siempre hay debate, siempre va a haberlo, vosotros hacéis vuestro trabajo y yo el mío. Tengo 25 jugadores y voy a contar con todos, hizo tres partidos a cero y estaba él. Vamos a seguir adelante, tenemos un partido mañana''.

Courtois, reemplazado en el descanso contra Brujas

''Estaba mal, seguro, como puede pasar de vez en cuando, estaba revuelto, puede pasar pero un jugador puede jugar y al descanso no estaba para jugar''.

Indiscutible Courtois

''Nadie es indiscutible, nunca he dicho eso, somos 25 jugadores y voy a contar con todos, siempre, desde el principio hasta el final. Me tengo que reír porque es la verdad, pero me quieres sacar algo que no he dicho''.

Areola

''Es un gran portero, como Thibaut, igual, tenemos a dos buenos porteros para jugar. Todos son importantes y cada uno sabe donde está, se entrena y tiene ganas de jugar y después yo decido. Los jugadores deben estar listos, pero no es verdad que siempre jueguen los mismos. Claro que unos van a jugar más que otros. Areola se ha adaptado muy rápido''.

Presión en cada partido

''Sí, pero no es necesario decirlo, sé donde estoy y no va a cambiar el cargo de entrenador y voy a pelear hasta el último día porque me gusta lo que hago y me siento capaz''.