El fulminante revés de Iker Casillas a diario As por encuesta con Keylor Navas

Lo que parecía una simple encuesta para ganar interacciones en redes sociales, se terminó convirtiendo en un revés monumental para el periódico deportivo español As cuando consultó a sus seguidores con quién se quedaban como arquero del Real Madrid, Keylor Navas o Iker Casillas.

Lo que AS no imaginó es que uno de los participantes de dicha encuesta terminaría siendo uno de los involucrados, Iker Casillas, quien respondió con reuit del medio preguntando a sus seguidores sobre qué periódico leía más, si AS o Marca, los dos principales medios deportivos escritos de España.

Iker Casillas generó muchos comentarios cuando respondió al diario As

EL GOL QUE RÓCHEZ LE ANOTÓ A IKER EN PORTUGAL

La respuesta del ex arquero del Real Madrid obtuvo tanto interés en el público, que el diario deportivo tuvo que eliminar el tuit para evitar un alcance negativo mayor del que consiguieron cuando Iker respondió.

El diario Marca aprovechó este momento de tendencia en Twitter para replicar lo que había sucedio en el sondeo de Casillas que los terminó eligiendo a ellos como el medio favorito en la encuesta realizada por Casillas.

Iker, ahora arquero del Porto de Portugal, siempre tuvo una relación llena de altibajos con los medios españoles, hoy jugando en otro país decide responder haciendo humor con alguna publicación con la que no está de acuerdo.