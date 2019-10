El Messi más íntimo: ''Generalmente yo soy el malo con mis hijos''

Durante la entrega de la Bota de Oro que conquistó Lionel Messi, el argentino mostró un poco su lado más íntimo y respondió a las preguntas que le hicieron unos niños a través de una video.

Una de las primeras consultas fue si era bueno con las manos al momento de reparar cualquier cosa. ''No soy mañoso, no soy bueno para arreglar cosas, siempre pido ayuda'', confesó el capitán del Barcelona, entre risas.

Asimismo, Messi reveló que cuando se trata de dormir no hay quien lo despierte. ''Con el tema de la almohada sí soy mañoso, le doy mucha importancia, a la hora de dormir me puede pasar un camión al lado y no siento nada''.

Sobre la importancia de la alimentación y el descanso, el futbolista dijo que ''es importante comer bien para poder realizar todas las actividades, es lo mismo que le digo a mi hijos. A Thiago le gustan las verduras, pero a Mateo...''.

Por otro lado, el argentino comentó que a la hora de vestir siempre le gusta andar ''lo más cómodo posible'' y que los trajes solamente son para las galas.

Por último, Messi fue preguntado si era blando o serio a la hora de corregir a sus hijos, en especial con Mateo. ''El malo siempre he sido yo, soy el que más los reta y estoy más encima porque a veces... muchas veces se lo merecen'', explicó el rosarino, que estuvo acompañado de sus hijos Thiago y Mateo y su pareja Antonella Roccuzzo.