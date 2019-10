Carlos Vela coquetea con el Barcelona y Messi para llegar cedido en enero

Carlos Vela, delantero mexicano de Los Angeles FC, autor de 36 goles en 32 partidos en lo que va de la temporada de la MLS, comenzó su coquetería con el FC Barcelona.

Y es que el artillero azteca no se cansa de marcar goles con su club, pero la temporada en la MLS está en su epílogo y él va más allá, pues la liga estadounidense tiene un receso de cuatro meses, mismos que él quiere aprovechar.



Ayer, luego del triunfo ante el Galaxy (5-3), donde anotó dos goles para avanzar a la final de la Conferencia Oeste de la MLS, se refirió al Barcelona.

New York Times abordó a Carlos Vela para preguntarle acerca del Barcelona y el mexicano fue claro al mencionar que no podría decirle que no a jugar junto al astro argentino Lionel Messi, pero la transacción se cayó porque el cuadro catalán prefirió firmar a Kevin-Prince Boateng, quien disfrutó de muy pocos minutos durante los seis meses que estuvo en el equipo blaugrana.

Carlos Vela ha roto récord en cuanto a goles en la actual temporada de la MLS; contabiliza 36 goles.

Carlos Vela desea jugar en el Barcelona

"¿Quién podría decirle que no a jugar con Messi durante cuatro meses y luego regresar a Los Ángeles? Disfruta, aprende y luego vuelve a casa", sentenció el capitán de LAFC.



Ahora el presente para Carlos Vela es diferente, ya que se encuentra peleando por el campeonato de la MLS y el primer paso será eliminar a su más grande rival de la Conferencia Oeste, LA Galaxy, a quien nunca han podido vencer.