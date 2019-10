Ernesto Valverde se pronuncia sobre el posible fichaje de Carlos Vela por el Barcelona

"¿Quién podría decir que no a jugar con Messi durante cuatro meses y luego regresar a Los Ángeles? Disfruto, aprendo y luego vuelvo a casa. Si el Real Madrid o Barcelona están posicionados... Hay oportunidades que no podemos dejar pasar”, fueron las declaraciones que lanzó Carlos Vela hace unos días para el New York Times.

El mexicano lanzó una directa al conjunto español, dejando claro su deseo de poder vestir los colores azulgranas del Barcelona.

Ver: La sexy y polémica foto de Beckham con una actriz estadounidense en un jacuzzi ¿Y esa mano?

Luego de sus declaraciones, Ernesto Valverde habló de la posiblidad de que se de el fichaje Carlos Vela por el Barça.

"Recuerdo que el año pasado se comentó una posibilidad que surgió. Todavía no estamos en periodo de apertura de mercado, pero estamos contentos con lo que tenemos", dijo el DT.

Hay que recordar que el mexicano estuvo cerca de irse al Barcelona en enero de este año. Lo que era un rumor, Valverde lo ha terminado de confirmar.

Estas declaraciones del técnico del Barcelona llegan previo al juego de mañana ante el Valladolid por la Liga de España, programado para las 2:15 pm de Honduras. El choque será en el Camp Nou.