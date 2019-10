Marcelo y su ataque de ansiedad antes de una final de Champions: "No podía comer, no podía dormir"

Marcelo, futbolista del Real Madrid, ha dado una entrevista donde reveló que sufrió un ataque de ansiedad en la última final de Champions League del Real Madrid.

El brasileño en una charla con The Players Tribune dio a conocer que "No podía respirar. Intenté no entrar en pánico. Fue en el vestuario justo antes de la final, no podía comer, no podía dormir".



Y agregó: "Cuando tienes la oportunidad de hacer historia, sientes esa carga. Pero por alguna razón, la estaba sintiendo de verdad. Nunca antes había sentido una ansiedad tan intensa, así que no sabía qué estaba pasando. Pensé en llamar al médico, pero me preocupaba que no me dejara jugar", rememora el defensa.





Esa noche, Marcelo era el encargado de parar a Mohameh Salah, egipcio que pasaba por su mejor momento. El jugador del Liverpool no terminó el partido ya que salió lesionado.



Marcelo trataba de autocontrolarse. "¿Cuántos niños en el mundo juegan a la pelota? ¿Cuántos de ellos sueñan con jugar en una final de la Champions League?", se preguntaba tratando de controlar su respiración, deseoso de saltar al campo por allí, según él, todos los males desaparecen. "Cuando finalmente pisé el césped, todavía tenía problemas para respirar, y pensé: si tengo que morir aquí esta noche, joder. Moriré", reveló.