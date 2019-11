Ernesto Valverde tras la derrota habla de su futuro: "No pienso en renunciar"

Barcelona ha sufrido una derrota catastrófica en La Liga de España al caer derrotado 3-1 ante el Levante y dejar a merced el liderato al Real Madrid que juega esta misma noche ante el Betis en el Santiago Bernabéu.

Ernesto Valverde, señalado como el responsable de esta irregular temporada de los culés, ha sido consultado sobre si piensa renunciar tras esta dolorosa derrota.

"No pienso en la dimisión y no pienso que los jugadores no hayan respondido”, dijo de forma clara y tajante el entrenador.

Valverde además lamentó el giro que dio el partido de este sábado en el Ciutat de València, cuando "en dos minutos" se vieron 2-1 abajo, al tiempo que reconoció que no hicieron una buena segunda parte ante un Levante con más acierto.

A Messi le anularon un gol que pudo cambiar el destino del juego, sin embargo al final terminó lamentando esta derrota. FOTO: AFP

"Se nos ha torcido todo. En el segundo tiempo no hemos empezado bien y ellos no hacían mucho peligro pero en dos minutos y las dos primeras llegadas nos han hecho dos goles. Nos ha costado reaccionar y nos ha castigado mucho el tercero. El gol anulado que nos metía también nos ha castigado, pero no hemos hecho buena segunda parte", dijo.

El preparador azulgrana explicó en rueda de prensa que la intención del segundo tiempo era ir a por el segundo, a pesar de no salir muy finos. "Nuestra intención era hacer el segundo pero no estábamos teniendo el juego suficiente", afirmó, tras un encuentro que ya tras el descanso apretó el Levante por voltear.

"Cuando íbamos con el 0-1 ya quería meter a Busquets para dar solidez al centro del campo, tener más juego, pero nos han hecho los goles. Hemos intentado cambiar para jugar más arriba pero el tercero nos ha hecho daño", apuntó, al tiempo que lamentó el contratiempo de la lesión de Luis Suárez en la primera parte.

"Siempre es un problema tener que cambiar a un jugar por lesión en el primer tiempo. Ha sido un contratiempo", explicó. "Ellos han tenido acierto en esas dos jugadas, no nos han hecho ocasiones hasta ese momento. Hay que aceptarlo", finalizó.