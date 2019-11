¿La solución? En España asegura que Marcelo Gallardo está en la órbita del Barcelona

Marcelo Gallardo es el último entrenador que ha sonado para dirigir al FC Barcelona tras la derrota ante el Levante por LaLiga, Ernesto Valverde se encontraría en la cuerda floja.

Te puede interesar: Ronald Koeman admite que podría convertirse en el nuevo técnico del Barcelona



El técnico de River Plate, vive momentos dulces con el equipo de Nuñez tras volver a eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores en la etapa de semifinal, no solo eso, es considerado como el mejor dt de la historia del Millonario.



Sin ir más lejos, Lionel Messi lo votó entre los mejores entrenadores del mundo en los premios The Best de FIFA y dos referentes del barcelonismo de la talla de Pep Guardiola y Andrés Iniesta​ lo elogiaron hace poco.



Barcelona y Real Madrid, víctimas favoritas de los memes más divertidos de la semama



Valverde no ha hecho protaonista a este Barcelona que ya ha perdido varios partidos en la temporada y el fútbol no es el mejor desde que tomó el cargo.





Marcelo Gallardo es considerado el mejor técnico de la historia de River Plate.



En River Plate

Por eso, en las últimas horas comenzó a sonar el nombre de alguien quien ya es una leyenda en el fútbol no solo argentino sino también sudamericano.



Gallardo consiguió 10 títulos en 5 años en River Plate, entre ellos 7 consagraciones internacionales y 3 locales. Dentro de las internacionales consiguió dos Copas Libertadores eliminando a su clásico rival, Boca Juniors, en ambas.