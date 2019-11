El feo gesto de Messi y los jugadores del Barcelona ante el Slavia: "Ni siquiera nos dieron la mano"

Slavia Praga sacó un punto histórico en el Camp Nou el pasado martes tras empatar contra el Barcelona 0-0 en la jornada cuatro de la fase de grupos de la Champions League.

El conjunto de República Checa, es el más débil del sector, sorprendió a todos con la clase de partidos que le hizo a los azulgranas.



Lionel Messi no le pudo marcar al Slavia en el Camp Nou por la Champions League.



Una de las figuras para que el Slavia sacara un empate del estadio culé fue Ondrej Kolar, quien salvó en varias ocasiones su portería para dejar en cero el marcador del Barca.



Tras el partido el guardameta reveló una fea actitud que tuvieron los jugadores del FC Barcelona luego de finalizado los 90 minutos del partido.

"Messi y algunos ni siquiera nos dieron la mano. Todos estábamos esperando ansiosos hablar con ellos o intercambiar nuestras camisetas después del partido, pero no se comportaron muy bien", afirmó en una entrevista.

TER STEGEN FUE DIFERENTE

Por otro lado, Kolar valoró que Marc-André Ter Stegen fue el único que lo esperó para felicitarlo por su tremenda actuación: "Me detuvo en el túnel y me dijo que no había visto a un portero tan bueno en mucho tiempo y que fue un placer verme jugar con los pies".



"Para mí fue un premio que un portero como Ter Stegen me esperara al final del partido y me elogiara, me puso la piel de gallina", admitió.



Con el empate, el Barcelona se quedó con ocho unidades y es líder de su grupo sobre Borussia Dortmund (siete) e Inter de Milán (cuatro). Slavia se quedó con apenas dos puntos.