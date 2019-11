Messi toma una decisión en Barcelona: negociará su renovación hasta la próxima campaña

El delantero argentino Lionel Messi tiene contrato hasta 2021 con el Barcelona y cuenta con una cláusula que le permite salir del club cada mes de junio y a coste cero.

La polémica cláusula de Messi que le permite salir del Barcelona cada final de temporada

''Seguramente será la voluntad de todas las partes involucradas, si Leo se siente fuerte y con ambición, extenderá su contrato indefinidamente'', aseguró hace unos días el presidente azulgrana, Josep María Bartomeu, sobre el futuro del capitán.

La idea de la dirigencia catalana es que Messi concrete su continuidad cuanto antes, pero las intenciones del rosarino son muy diferentes, tal como lo apunta el diario español Marca.

Según el mencionado medio, el atacante no negociará su renovación de contrato en la presente temporada y lo considerará recién comience la campaña 2020-21.

''En estos momento su idea es la de continuar, aunque no quiere precipitarse en su decisión y es consciente de que puede esperar un año antes de sentarse a negociar la ampliación de su contrato'', añede la misma fuente.

Por otro lado, el periodista Luis F. Rojo afirma que las intenciones de Messi son permanecer en el Barça y no utilizar la polémica cláusula que le permite salir cada final curso y a un equipo menos competitivo.

Sorpresa en la lista de los 15 jugadores más valiosos de la actualidad

''Quiere ver cada año cómo se encuentra y si realmente su cuerpo sigue respondiendo para seguir jugando al más alto nivel'', señala el periodista español.

Retirarse de azulgrana

Para la tranquilidad de sus seguidores, Messi no solamente piensa en extender su contrato cuando se sienta listo, sino que desea poner punto y final a su exitosa carrera en Barcelona.

''No me quiero de Barcelona, no tengo la idea de moverme. Puedo tener el sueño de jugar en Newell's, pero no sé si se dará porque ahora tengo una familia que está por delante de mis deseos'', comentó el argentino en una entrevista para TyC Sports.