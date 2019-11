Argentina se mide a Brasil en amistoso que marcará el regreso de Lionel Messi

Lionel Messi tiene el escenario perfecto para volver a vestir los colores de Argentina luego de que fuese sancionado por la Conmebol luego de la Copa América.

La escuadra albiceleste enfrentará este día a Brasil en partido amistoso que se disputará en el estadio King Saud University Stadium de Arabia Saudita.



Argentina podrá hacer varios experimentos en el clásico sudamericano, este será el caso de Esteban Andrada, quien ante la ausencia de Franco Armani (no fue convocado debido a que River ayer disputó la semifinal de la Copa Argentina y está próximo a jugar la final de la Copa Libertadores) tendrá la posibilidad de ser de la partida.



Además, podrá contar con un ataque de ensueño si Scaloni decide juntar a Messi, Agüero y Lautaro Martínez, este último ha sido el referente goleador de la albiceleste.



Por su parte Brasil, Tite no contará con Neymar por lesión, pero si lo hará con la joven estrella del Real Madrid, Rodrygo Goes.



Probables formaciones:



Argentina: Esteban Andrada; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.



Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur; Gabriel Jesus, Philippe Coutinho y Rodrygo; Roberto Firmino. DT: Tite.



Estadio: King Saud University Stadium.



Árbitro: Matthew Conger (Nueva Zelanda).



Hora: 11:00 A.M.



Transmite: Sky Sports / Tigo Sports .