Duro ataque de Thigo Silva a Messi: "Busca controlar el juego con los árbitros"

Argentina logró imponerse en partido amistoso a Brasil en Arabia Saudita 1-0 con gol de Lionel Messi. La 'Pulga' volvió a la selección y nuevamente facturó.

Te puede interesar: No viste en TV: El bonito gesto de Messi en el triunfo de Argentina ante Brasil



Tras esa victoria el capitán de la canarinha, Thiago Silva, hizo unas polémicas declaraciones sobre el futbolista del FC Barcelona.



El defensor no se guardó nada y declaró que "busca controlar el juego con los árbitros". "Dio dos pelotazos, y él silvante no hizo nada. Discutió con el árbitro y éste siguió riéndose. Hay que dejar de lado la admiración", aseguró Thiago.



Lionel Messi regresó a la selección de Argentina con gol y ante la poderosa Brasil.



Y agregó: "Siempre busca forzar al árbitro a darles situaciones de falta o lanzamientos peligrosos, y siempre actúa de esa manera. "Hemos hablado con algunos futbolistas que juegan en España y sucede lo mismo, busca controlar el juego, y mediatizar las decisiones de ellos", afirmó.



Eso sí, Thiago comentó que en la Liga de Campeones no goza de esos beneficios ya que los silvantes son diferentes: "En la Champions no tiene esa ventaja porque los árbitros son más duros. No lo ves tratando de mandar tanto. Hay árbitros, que por admiración, comienzan a ponerse de su lado. Como no teníamos a Neymar a nuestro lado estabamos en desventaja", cerró el capitán de Brasil.





Lionel Messi llegó a su gol 69 en su carrera con la selección de Argentina, el partido contra Brasil fue una especie de revancha luego de que los eliminaran de la Copa América.