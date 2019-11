Reinaldo Rueda pone en vilo su continuidad al mando de selección de Chile

Si "no hay fútbol, me tengo que ir", así de claro fue el entrenador colombiano, Reinaldo Rueda que clasificó a Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010 sobre su continuidad en al mando de la selección de Chile.

Resulta que el DT estaría pensando en retirarse de la selección sudamericana tras la última decisión de la plantilla convocada de no jugar los encuentros programados en la Fecha FIFA de noviembre para unirse en protesta a la actual situación sociopolítica que vive su país.

En conferencia de prensa fue claro en que "Si vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir”.

Y agregó: “De aquí a marzo no se sabe qué puede pasar (Eliminatoria). Yo llego me sacrifico, no convoco a los jugadores de la liga nacional para que se adelante la liga nacional, cuando es mi autonomía convocar a los jugadores. Los desconvoco para que la liga se adelante y la liga no juega, no están para la selección ni para sus clubes, están perdiendo, y yo, y todos”.

Ante este panorama traducido de su posible salida, en la directiva de ANFP ya le tienen candidatos y en las últimas horas, medios locales han hecho eco de algunos nombres.

Entre ellos sobresale Gabriel Heinze, técnico argentino que actualmente dirige Vélez Sarsfield. También aparece Mario Salas, hombre de experiencia dirigiendo selecciones juveniles y que además fue campeón en Chile con Universidad Católica y en Perú con Sporting Cristal.

Por último denota Gustavo Quinteros, argentino que registra una buena temporada con Universidad Católica.

Sin embargo, habrá que esperar por la decisión final de Rueda. En Chile cuentan con su continuidad de cara a la próxima edición de la Copa América y Eliminatoria al Mundial de Qatar 2022.