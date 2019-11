Rivaldo arma la polémica al criticar que Paquetá usara el "10" en la selección de Brasil

El partido entre Argentina y Brasil, que acabó con derrota para el conjunto que dirige Tite, sigue dando de qué hablar.

Messi le dio la victoria a la albiceleste, pero lejos de esto, Rivaldo ha dado la noticia en las redes sociales.

El exjugador brasileño, con pasado en clubes como Barcelona, tuvo una brillante carrera y fue campeón del mundo con la canarinha, por lo que se puede decir que es una voz autorizada.

Rivaldo criticó a Tite por la decisión de darle el número "10" a Lucas Paquetá (jugador del AC Milan), dando a entender que no cualquier jugador puede llevar en la espalda dicho dorsal.

EL MENSAJE DE RIVALDO EN INSTAGRAM

Rivaldo reveló algunos nombres de futbolistas históricos en Brasil que sí han merecido llevar esta playera.

Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaka, Ronaldinho y hasta Neymar, son los cracks que ha mencionado.

“Vi el partido entre Brasil y Argentina y me entristeció mucho ver lo que sucedió con la camiseta número 10. Le dieron el 10 a Paquetá contra Argentina. Este dorsal es respetado en todo el mundo. No está destinado a estar en el banquillo y mucho menos salir al descanso. Porque es la camisa que el mundo conoce y respeta porque fue usada y honrada por Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaka, Ronaldinho, Neymar. Paquetá no tiene la culpa, pero el entrenador sí, porque sabe el peso de la camiseta, lo que también podría terminar quemando al jugador de 22 años que puede tener un gran futuro para el equipo brasileño. Así como Tite quería proteger a Rodrygo, quien está jugando muy bien en el Real Madrid para este partido podría haber protegido a Paquetá de jugar con esa camiseta. Todos sabemos que Brasil y Argentina nunca será un partido amistoso”, escribió Rivaldo.

NEYMAR SE UNE A LA POLÉMICA

Como ya se sabe, el "10" de la actual generación brasileña lo utiliza Neymar, pero debido a una lesión no ha podido estar en esta fecha FIFA de noviembre.



Paquetá utilizó ante Argentina el número 10 y esto no le gustó para nada a Rivaldo y tampoco a Neymar.

El crack del PSG se unió a la polémica dándole "me gusta" a la publicación de su compatriota. Este último gesto no ha gustado en el seno de la selección brasileña, según resalta la prensa sudamericana.