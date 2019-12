Gales le prohibe a Gareth Bale jugar al golf durante la Eurocopa 2020

El próximo mes de junio arranca la Eurocopa 2020, que por primera vez se disputará en varias ciudades alrededor del viejo continente, y Gareth Bale ya recibió una advertencia por parte de la Federación Galesa de Fútbol.

Bale celebra la clasificación a la Eurocopa con una bandera que se burla del Real Madrid

En declaraciones que recoge el portal británico The Sun, Jonathan Ford, dirigente de la federación, aseguró que los seleccionados no podrán jugar al golf durante la esperada cita.

''No puedes llegar a una situación en la que tus jugadores arriesguen su salud y su estado de forma por jugar al golf. Se que hay jugadores que lo ven de otra manera. Sabemos que no pueden estar entrenando todo el día, también tienen que entretenerse pero hay que tener cuidado'', explicó el directivo.

Ford añadió que esta iniciativa la apoya ''totalmente'' el entrenador galés y leyenda del Manchester United, Ryan Giggs. ''El técnico tiene claro que durante la concentración debemos centrarnos solo en el fútbol''.

Bale, obsesionado por el golf

El extremo del Real Madrid es un gran aficionado a dicho deporte y en una entrevista para el Daily Mail lo reconoció. ''Intento jugar al golf todo lo que puedo. De hecho, estoy obsesionado con eso. Realmente no he pensado en qué voy a hacer en veinte años cuando me retire del fútbol, pero espero seguir jugando al golf''.