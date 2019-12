"El Balón de Oro del año pasado no fue para Cristiano porque el Real Madrid no quiso"

El capitán de la Juventus, Giorgio Chiellini, ha destapado la polémica luego de brindar unas declaraciones en la gala de los premios del Calcio Italiano en la que se otorgaron los galardones a los mejores jugadores de la temporada pasada.

Chiellini, que se está recuperando de una lesión, criticó fuertemente la decisión del año pasado con respecto al Balón de Oro que ganó el croata Luka Modric.



"El año pasado Modric no debía Ganar el Balón de Oro, como mucho Griezmann o Pogba. No fue para Cristiano porque el Real Madrid no quiso. Este año debía ganarlo uno del Liverpool. Entre Messi y Cristiano es como elegir entre Rafa Nadal y Roger Federer", lanzó el italiano.





El zaguero de 35 años fue más allá y mostró su malestar con el prestigioso premio francés la elección de la temporada 18-19.

"El robo a Cristiano Ronaldo la temporada pasada fue obvio, Modric ni siquiera estaba en su mejor año", cerró diciendo sobre el galardón otorgado al jugador del Real Madrid.