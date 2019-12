Mascherano habla de su relación actual con Messi y del por qué no fichó por River Plate

Javier Mascherano (35 años), nuevo y flamante fichaje del Estudiantes de La Plata ha hablado sobre su decisión de regresar a Argentina 14 años después y por qué no lo hizo con la camiseta del River Plate.

El 'Jefecito', también reveló que no ha hablado con Messi desde hace varios meses, pero que ya tendrá el tiempo de charlar con él. asimismo dejó un recado al Rosario Central, club al que le tiene mucho cariño.

La entrevista de Javier Mascherano:

El cambio del Barça al Hebei Fortune: "Pasar de Barcelona a cualquier equipo que no esté entre los mejores cinco del mundo ya es un cambio. Más ir a otro país, a una liga relativamente nueva, que no llega a los 20 años de fútbol profesional. Pero también estaba de mi parte colaborar para que la liga siga creciendo. Hoy puedo decir que me voy, pero seguramente en el futuro colaboraré con el club. Quieren que sigamos teniendo una relación y veremos cuál es el marco que le podemos dar".