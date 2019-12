Keylor Navas le revela a El Chiringuito cómo se enteró de su fichaje por Real Madrid

Keylor Navas brindó una entrevista excusiva a El Chiringuito, programa televisivo español donde recordó su fichaje por el Real Madrid en 2014.

El portero tico, ahora en el París Saint Germain de Francia confesó que firmó su contrato con los merengues sin ver los acuerdos, ya que ese era su sueño.

En esta entrevista que la van subiendo a sus redes sociales por partes, cofiesa también que en París la gente lo trata bien y que su familia está cómoda.

Lo que dijo Keylor Navas:

Su actualidad: "Me va bien, estoy contento, mi familia está bien que es lo importante, aquí todo mundo me trata bien y entonces estoy disfrutando".





Su fichaje por Real Madrid: "Me cambió la vida bastante, para bien. Es curioso porque cuando me fui a España fue al Albacete y la gente me decía 'cómo se va a ir a un equipo de segunda' y les decía no me importa, yo voy a ir y si no es con el Albacete que subo a primera voy a intentar que un equipo de primera me vea y me compre".



Su sueño de ir al Real Madrid: "Yo siempre desde pequeño sabía que quería jugar en el Real Madrid, está clarísimo, yo le dije sí al Real Madrid en su momento y no sabía cuál era mi contrato, mi representante tuvo una reunión y cuando terminó le pregunté ¿qué le dijeron, qué le ofrecieron, cuántos años? y me dijo 'me dijeron que les diéramos el sí y no firmar con nadie, ¿qué hago?', y tenía muchos equipos en ese momento y equipos grandes, y bueno, le dije 'dígales que sí'.



Cuando le oficializan su fichaje por Real Madrid: "Yo siempre pensé que cuando me contratara un equipo grande ¿qué iba a hacer? si brincar, llorar o gritar, siempre era pensando en el futuro y cuando me lo dijeron me acuerdo que estaba en una cama, ni salté, ni grité, ni lloré, quise hacer todo al mismo tiempo".