Palo a Messi: ''Hay jugadores que están en una burbuja y no se puede razonar con ellos''

Barcelona venció con categoría a Mollarca y con un Messi inspirado en el Camp Nou, pero el duelo tuvo mucho más tensión de la que pudo reflejar en el marcador.

Tras el descuento de los visitantes 2-1, anotado por Budimir, el astro argentino fue derribado cerca de la zona técnica con una fuerte entrada por detrás y la acción generó un roce con el técnico Vicente Moreno.

Messi pidió la falta de forma airada, probablemente exigiendo la tarjeta amarilla, y el entrenador mallorquín no se cortó a la hora de increparlo.

El capitán azulgrana se giro rapidamente al banquillo y le contestó a Moreno, en un cruce de palabras en el que tuvo que intervenir Rakitic para que las cosas no se calentaran más. También se metió por medio el cuarto árbitro ante el gran enfado del rosarino.

Una vez finalizado el encuentro, Moreno se pronunció sobre lo sucedido asegurando que hay algunos futbolistas con los que no se puede hablar porque viven ''en una burbuja''.

''Da igual que (Messi) esté enfadado o no... No tiene mayor importancia. Hay jugadores que están en una burbuja y no se puede razonar con ellos. Para unas cosas es un jugador diferente, y para otras es una persona como otra cualquiera y hay que tratarlo como tal. Le estaba diciendo al árbitro que no era falta y él no lo veía así. No hay que darle más importancia'', explicó el DT.

Máximo goleador

Por otro lado, Messi se ha convertido en en líder de goleo luego de su triplete frente a Mallorca y supera a Karim Benzema por tan solo un tanto. El argentino lleva 12 mientras que el francés 11.