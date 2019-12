OFICIAL: Carlo Ancelotti es cesado como entrenador del Nápoles de Italia

El técnico italiano Carlo Ancelotti dejó de ser entrenador del Nápoles, apenas unas horas después de que el equipo se clasificara para los octavos de final de la Liga de Campeones tras golear al Genk (4-0).

El Nápoles "decidió despedir de su cargo como técnico al Sr. Carlo Ancelotti", anunció la entidad en un tuit.

La pésima marcha del equipo en la Serie A, ocupa la 7ª plaza en la Serie A a 17 puntos del líder Inter, y el enfrentamiento entre jugadores y club tras la negativa de los futbolistas a concentrarse tras el partido de Champions frente al Salzburgo a comienzos de noviembre, había debilitado la posición del veterano técnico.

Este mismo martes, tras lograr el pase a los octavos, Ancelotti había descartado su dimisión - "No lo he hecho nunca en mi vida y no lo haré" - pero tampoco había garantizado su presencia en el banquillo el fin de semana.

"Mañana (miércoles) hablaré con el presidente (Aurelio de Laurentiis) y evaluaremos qué es lo mejor para la sociedad", dijo tras el partido, antes de que el club se adelantara y anunciase el despido.



Ancelotti ya tenía una idea que el de hoy iba a ser su último partido como entrenador del Nápoles.

El prestigioso técnico llegó al banquillo de San Paolo tras una exitosa carrera, con tres títulos de la Liga de Campeones (dos con el AC Milan y uno con el Real Madrid) y tras conquistar la Premier League y la Ligue 1 con el Chelsea y el París SG respectivamente.

El Nápoles no ha conquistado la Serie A desde que lo lograra en 1990 con el equipo que lideraba el astro argentino Diego Maradona.

EL COMUNICADO DEL CLUB

El Nápoles lanzó un comunicado oficial para confirmar la salida de Carlo Ancelotti, noticia que nadie se esperaba tras el gane de hoy en Champions.

"La Società Sportiva Calcio Napoli decidió remover de su cargo como técnico al Sr. Carlo Ancelotti. Las relaciones de amistad, estima y respeto mutuo entre el club, su presidente, Aurelio De Laurentiis, y Carlo Ancelotti permanecen intactas". dice el comunicado del Napoli.

Hay que mencionar que Ancelotti suena en Inglaterra para dirigir al Arsenal, pero de momento solo es un rumor.

SUENA GATTUSO

Cerrada la etapa de Carlo Ancelotti, el Nápoles tiene que encontrar un nuevo técnico y el que suena con más fuerza en las últimas horas es Gennaro Gattuso.

De confirmarse, el exentrenador de Sion, Palermo, OFI de Creta, Pisa y Milan emprendería así una nueva aventura en los banquillos.