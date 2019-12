Carles Aleñá, muy cerca de ser nuevo fichaje del Real Betis

Aunque este martes estaba jugando Champions League con el Barcelona, el mediocampista Carles Aleñá, tal parece, saldrá de la entidad blaugrana en enero del 2020.

Menciona Mundo Deportivo que el destino del talentoso futbolista será el Real Betis de la misma Liga de España, esto si nada anormal sucede en los últimos días.



"Una operación en la misma línea de la que ya se hizo con Marc Cucurella y el Eibar, primero, y el Getafe este verano. El conjunto madrileño es otro de los que se interesó por Aleñá, pero finalmente el Betis habría convencido al centrocampista del Maresme, que ya ha hablado con Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, entrenador bético, que le ha explicado las intenciones que tiene con el canterano del Barça", dice el medio.

Aleñá prefirió seguir en España

Aleñá, que también fue perseguido por el Tottenham de Inglaterra, habría preferido seguir en el fútbol español y el Real Betis es el mejor posicionado.





De hecho, el equipo verdiblanco ya estuvo a punto de ficharlo antes de cerrar el mercado de verano pero el fichaje no se dio porque Ernesto Valverde no dio el 'ok' ya que al que querían y tenían pensado vender era a Ivan Rakitic.



Antes de divulgarse la información, el DT del Barcelona lo elogió por todo lo alto. “Aleñá es un gran jugador. Me gustaría haberle dado más minutos en este tiempo que llevamos de competición, pero hay muchos jugadores en el centro del campo y según como van pasando los partidos he optado por otros".

Y añadió: "Pero es un jugador en el que confío y que además creo que siempre he considerado que es un jugador muy útil para nosotros y lo va a ser en el futuro, no tengo ninguna duda”.