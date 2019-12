La inédita historia de Maradona y Messi: "Nunca olvidaré cuando lo vi llorar como un bebé en la ducha"

Como cada Mundial, la selección de Argentina es una de las fuertes candidatas a llevarse la Copa del Mundo, en 2010 no fue la excepción, ese equipo era dirigido por Diego Armando Maradona y llegaba con la gran ilusión.

Esa ambición de ganar se terminó en la fase de cuartos de final tras ser goleados y humillados por Alemania (4-0). Nueve años después, el '10' recordó una inédita historia con Lionel Messi ese día que ocurrió la terrible eliminación.



"Lo ví llorar como un bebé en la ducha, cuando perdimos 4-0 con Alemania y los que se hacían los caudillos ya andaban pidiendo un vuelo para irse antes", confesó Maradona en una entrevista con TyC Sports.

Argentina fue eliminada del Mundial de Sudáfrica 2010 a manos de Alemania, el equipo europeo los venció 4-0.



Diego no se guardó nada y criticó a los compañeros de Messi en aquel Mundial: "Cuando nos goleó Alemania 4-0 en Sudáfrica 2010, mientras uno que nació en La Plata (Verón) estaba buscando vuelos para volverse, Leo Messi estaba llorando en las duchas. Yo lo vi, no me lo contaron".

Además en la misma charla con el medio argentino, Maradona le expresó su cariño a la 'Pulga': "Nunca me van a enfrentar con Messi. Lo quiero mucho a Leito. Y él me quiere mucho a mí".



El ahora DT pampero busca sacar a Gimnasia de La Plata de la zona de descenso y salvarlo para que siga en el máximo circuito del fútbol de Argentina.