"No puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, sí en su época"

Ronaldinho ha sorprendido luego de sus últimas declaraciones, el brasileño fue preguntado por el sexto Balón de Oro de Lionel Messi y si la 'Pulga' es el mejor de la historia del fútbol.

"Me alegro por Messi porque es un amigo, además de que ha sido un estandarte del Barcelona. No me gustan las comparaciones porque es difícil identificar quién es el mejor de la historia", comenzó diciendo.



Y agregó: "Ahí están Diego Maradona, Pelé, Ronaldo... No puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, sí que es el mejor en su época".

Ronaldinho tiene clara su postura sobre el tema del mejor jugador de la historia del fútbol.



Ronaldinho lo tiene claro y no existe debate, a pesar de que tuvo la oportunidad de jugar con Messi en el Barcelona y que fuera el propio argentino que le sustituyera como líder de ese barco.

El '10' es uno de los grandes jugadores que ha visto la historia del fútbol, fue el que sacó al Barca del anonimato y le devolvió el trono de la Champions League en 2006.

¿Qué es de la vida de Dinho?

El brasileño participó recientemente de un partido de exhibición en el estadio Centenario de Morelos junto a Cuauhtémoc Blanco, que es el actual Gobernador de ese estado.