Por pegarle a su mujer, portero del Sao Paulo será despedido

El Sao Paulo cargó este miércoles contra su portero Jean y dejó entrever que rescindirá su contrato cuando el equipo regrese a los trabajos, después que el arquero fuera detenido en Estados Unidos por violencia doméstica.



Jean, de 24 años, ingresó en una prisión del condado de Orange (Florida) este miércoles por "violencia doméstica". Su mujer divulgó posteriormente varios vídeos con el rostro golpeado.



"El Sao Paulo comunica que tomó una decisión sobre el jugador Jean Paulo Fernandes Filho tras averiguar detalles del episodio ocurrido en la fecha de hoy. Por cuestiones legales que impiden cualquier iniciativa durante el período de vacaciones, vigente en este momento, el club tomará las medidas oportunas así que esta etapa se cierre", afirmó el club en un comunicado.



Según la legislación brasileña, ningún trabajador puede ser despedido mientras está de vacaciones, como es el caso de Jean, quien finalizó la temporada y apenas debe reincorporarse al club el próximo 6 de enero.

Jean será despedido por el Sao Paulo por agresión a su pareja.



Este jueves se realizará una audiencia en Orlando para definir si el caso de agresión del jugador es pasible de fianza o no.



En el caso que la Justicia establezca una fianza, el jugador podría regresar a Brasil y podría ser representado por un abogado en el proceso en suelo estadounidense.



Según la declaración de prisión registrada por el Sheriff del Condado de Orange, Jean fue detenido por haber agredido con al menos ocho golpes a su mujer Milena Bemfica.



El club paulista aseguró que "el Sao Paulo refuerza que vestir la camisa de esta institución representa vestir también valores de los cuales jamás abdica. El jugador de fútbol es un ejemplo para la sociedad, forma opinión e influencia el comportamiento, y por esto, tiene que ser consciente de aquello que representa por lo que hace no solamente dentro, también fuera del campo, y consecuentemente de la responsabilidad que carga".



"El Sao Paulo no tolera y no admite episodios como los que fueron noticiados hoy, de violencia contra la mujer", agregó el texto.



Jean llegó al Sao Paulo en 2018 procedente del Bahia y tiene contrato con el club hasta diciembre de 2022.



En sus dos temporadas en el Tricolor paulista, disputó 19 partidos. En 2019 no jugó ningún partido oficial.