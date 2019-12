VIDEO: La reacción de Cristiano Ronaldo cuando le cantan "Messi, Messi" tras perder la Supercopa de Italia

Juventus perdió la final de la Supercopa de Italia ante Lazio (3-1) y las burlas no perdonaron a Cristiano Ronaldo por no ganar el duelo.

La 'Vecchia Signora' solo ha perdido dos partidos en lo que va de temporada y curiosamente fue contra el mismo rival y por igual marcador.



Tras finalizar el partido, una cámara del estadio King Saud de Arabia Saudita captó el momento en que unos aficionados molestaban a Cristiano Ronaldo con el nombre de Lionel Messi.



"Messi, Messi, Messi, Messi, Messi", era lo que le gritaban al portugués que estaba a unos metros cerca de ellos en el inmueble.

CR7 solo los observó y les hizo un gesto con la mano, el luso no dijo ninguna palabra y se dio la vuelta, la rivalidad con el argentino siempre la tiene presente aunque ya no se vean las caras.



Luego de la derrota, Cristiano Ronaldo vio como su racha de 12 finales consecutivas ganando se vio finalizada. La última vez que había perdido fue en 2013 contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey (2-1).