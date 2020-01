Los dos equipos que nunca entrenará Pep Guardiola: "Mejor me iría a las Maldivas"  

Pep Guardiola le cerró las puertas a dos equipos top de Europa, el entrenador español aseguró en una entrevista previo al derbi de Manchester por la Copa de la liga que "nunca entrenaré al United, aunque no tenga ninguna oferta de trabajo".

El DT afirmó que aunque le ofrecieran una oportunidad no aceptaría y que decidiría mejor pasar un descanso "me iría a la Maldivas", las hermosas playas que se ubican en Asia del Sur.

Pep Guardiola nunca será técnico del Real Madrid y Manchester United.



"Bueno, quizá no a las Maldivas porque no tienen campos de golf, pero después de entrenar al City, nunca me iría al equipo rival como el United, como nunca lo haré en el Real Madrid", respondió de manera categórica Pep previo al duelo.



Guardiola estuvo en la órbita del Manchester United años atrás tras la salida de Sir Alex Ferguson, pero esa contratación no se realizó y firmó por el Bayern Munich.

Con respecto al nuevo derbi de la ciudad por la Copa el DT espera una victoria: "Desde que yo estoy aquí, les hemos ganado más veces de las que hemos perdido, eso es lo importante".

FRACASOS TRAS SALIR DEL BARCA

Hace algunos días Pep Guardiola aseguró que ha fracasado todos los años desde que ganó el sextete con Barcelona, esa fue la respuesta a la pregunta de un periodista.



Manchester City está a 14 puntos del puntero Liverpool en la Premier League y lo único que le queda por pelear son las Copas y Champions League, donde se enfrentará al Real Madrid.