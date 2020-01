Zidane tras el recital ante el Valencia: "Nosotros buscamos cosas diferentes"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró contento este miércoles tras clasificarse para la final de la Supercopa de España luego de la victoria ante Valencia (3-1), al que sorprendió con un dibujo con cinco centrocampistas porque "buscamos cosas diferentes" en cada encuentro.

"Era para mantener nuestra posiciones porque sabemos que al rival no le gusta correr detrás del balón. Nosotros buscamos cosas diferentes, hoy ha sido así y el próximo partido puede ser diferente", dijo Zidane en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el estadio King Abdullah de la ciudad saudí de Yedá.

"Hoy ha sido un buen partido, lo interpretamos todo bien", afirmó Zidane.

"Lo más importante para nosotros es la actuación que hicimos sobre todo jugando en campo contrario, presionando arriba y jugando bien al fútbol, queriendo hacer daño al rival, incluso en la segunda parte en la que fuimos un poco mas verticales", añadió.

El Real Madrid apenas notó las bajas de Karim Benzema y Gareth Bale, sobre el que Zidane no quiso desvelar si podría estar para la final del domingo si se repone de su afección "en el tracto respiratorio".

"De momento no está en condiciones, no ha entrenado en toda la semana y luego tenemos que ver con los doctores, pero no ha entrenado y veremos lo que vamos a hacer", afirmó.

"Lo importante son los que están aquí, luego veremos", añadió Zidane.

DEFIENDE A JOVIC

Zinedine Zidane volvió a defender a su delantero Luka Jovic, titular este miércoles, pero que no ha podido brillar como se esperaba ante la ausencia de Benzema.



Zidane le ganó el pulso al entrenador del Valencia con su plan de jugar con cinco centrocampistas.

"Creo que ha hecho un buen partido, ha tenido una que podía haber metido, ha trabajado muchísimo, pero no es fácil cuando no juegas muchos partidos", explicó el técnico merengue.

"Lo más importante es el trabajo que ha hecho, lo ha dado todo en el campo, somos un equipo, ha hecho su trabajo como todos y nos alegramos", añadió.

SE RINDE ANTE ISCO

Zidane también tuvo palabras de elogio para Francisco Alarcón 'Isco', uno de los hombres más desequilibrantes.

"Es un gran jugador, siempre lo ha demostrado, tiene personalidad y los demás igual, lo están demostrando", expresó.

Sobre el gol de Isco y de la ampliación de la lista de goleadores, esto dijo: "Significa mucho. Hemos tenido dos o tres jugadores importantes que están fuera. Los demás cuando les toca lo hacen bien y lo intentan. El equipo cuando hay cambios no se modifica mucho la dinámica. Eso es fundamental para nosotros. Es un paso adelante, pero queda un partido".