Messi: "No tiene nada que ver con Roma o Liverpool, volvimos a cometer errores"

Una dura derrota del Barcelona ante el Atlético de Madrid. Los de Valverde se dejaron y se quedaron afuera de la final de la Supercopa de España.

Los azulgranas estaban ganando 2-1 ante los de Diego Simeone, que reaccionaron en la parte final del compromiso y triunfaron con una épica remontada por 3-2.

Lionel Messi dio la cara tras la dolorosa derrota en Arabia Saudita ante el Atlético, que el domingo chocará ante el Real Madrid en la final.

"Tuvimos el partido controlado y pudimos cerrarlo", dijo Leo Messi sobre ir ganando 2-1.

El crack argentino fue preguntado por la manera en que Barcelona deja ir partidos casi resueltos, como le pasó ante el Liverpool o la Roma en las últimas ediciones de la Champions League.

"No tiene nada que ver con Roma o Liverpool, volvimos a cometer errores que no podemos cometer", aclaró.

"Como estaba el partido son cosas que no pueden suceder. No se puede decir si es injusto o no. El que mete los goles gana. Entregamos dos goles en 10 minutos y así no se ganan títulos", agregó el astro argentino del Barcelona, que ahora deberán darle la vuelta a la página y pensar en las competiciones restantes.

UNA DERROTA QUE DUELE

Muchos han criticado este certamen de Supercopa de España por su nuevo formato y también porque se juega en Arabia Saudita.



Messi hizo un gol ante el Atlético de Madrid y el VAR le anuló otro que pudo cambiar el rumbo del partido.

Pese a esto, para un jugador como Messi no deja de ser importante, pues es un título.

"Duele perder porque es un título pero hicimos un gran partido y lamentablemente no obtuvimos la victoria", destacó.

"Duelo muchísimo perdernos esta final, fuimos mejores en 80 minutos", subrayó el capitán del Barcelona.

MESSI SOBRE VALVERDE

Por otra parte, Leo Messi dejó claro que aún hay confianza en el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, pese a la eliminación.

"Sí, nosotros seguimos trabajando e intentando mejorar. Ahora vamos a tener más días para preparar el partido que viene y pensar en la segunda vuelta que tenemos mucho por delante. Tenemos mucho que mejorar, estamos primeros, aunque no venimos haciendo buenos partidos, intentaremos seguir recuperando el juego para seguir manteniéndonos arriba", afirmó.

Sobre los que dudan de Valverde, Leo quiso mandar un mensaje claro: "Es normal que cuando hay derrota y no se consiguen los objetivos la gente ve que su equipo no juega como a ellos les gustaría o a nosotros, que hablen y digan cosas. Tenemos que estar más unidos que nunca, ser un grupo fuerte y sacarlo adelante, es una situación difícil sobre todo porque se nos escapa un título que queríamos hay que mirar adelante y seguir creciendo".

Más frases de Messi

La sensación tras la eliminación

"Queríamos estar en la final, queríamos ganarla pero dimos una imagen muy diferente de la que veníamos dando, respecto al primer partido del año contra el Espanyol, el final de año tampoco acabamos con buenas sensaciones. Hicimos un gran partido y lamentablemente no tuvimos la victoria".

¿Cómo ve al equipo?

"Hoy por hoy tenemos mucho que mejorar y somos conscientes de ello, pero hoy dimos un paso adelante más allá de la derrota, pero somos conscientes de que no venimos haciendo las cosas como nos gustaría o como podemos llegar a hacerlo. Este año intentaremos seguir el camino de lo que hicimos hoy y no cometer errores infantiles que cometimos".