Zidane, nueve finales dirigidas con Real Madrid, todas ganadas

Zinedine Zidane sigue marcando la historia con el Real Madrid. El técnico francés ganó una copa más para las vitrinas del equipo español.

Con la obtención de la Supercopa española, Zidane alcanzó los 10 títulos dirigiendo al Real Madrid.

El palmarés de Zizou con los blancos es de tres Champions League, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, una Liga y dos Supercopa de España, copas que ya se lucen en las vitrinas merengues.



Con tan sólo dos años y medio como técnico, el galo está cerca de quedarse a tan sólo cuatro títulos de Miguel Muñoz, quien consiguió 14 entre los años 1960 y 1974. Hasta la fecha tan sólo se le ha escapado la Copa del Rey.

Los títulos de Zidane como técnico del Real Madrid

Su segunda aventura no está resultando tan sencilla. Al menos no empezó con buen pie. Zidane llegó en el tramo final de la 2018-2019 después del infortunio de Julen Lopetegui o Santi Solari en la banqueta. No logró retomar el vuelo y el inicio de la actual temporada tampoco resultó del todo ilusionante.



El ídolo de la Novena sería después otro de los principales arquitectos del éxito de la Décima, la Undécima, la Duodécima y la Decimotercera. En la Décima ejerció como segundo de Ancelotti.



Ya como jefe máximo levantó la Undécima en Milán también ante el Atlético de Madrid tras resolver en los penaltis (5-3). En 2017 golearía a la Juventus (1-4) con tantos de Cristiano Ronaldo (2), Casemiro y Asensio convirtiéndose en el primer equipo que lograba dos Champions seguidas.

Al año siguiente, el 26 de mayo de 2018, haría lo mismo tras derrotar al Liverpool de Klopp en la cita de Kiev por 3-1 con goles de Benzema y Bale (2). LaLiga de la 16-17 es la única que, por la naturaleza del torneo, conquistó sin ganar previamente una final.