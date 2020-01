Zidane y su mensaje a Ernesto Valverde tras ser despedido del Barcelona

Zinedine Zidane habló en rueda de prensa previo al partido de este sábado contra Sevilla en el Bernabéu y se refirió al título de la Supercopa de España, el despido de Ernesto Valverde y admite que ha tenido un poco de suerte con el Real Madrid.

''Nosotros no tenemos que cambiar el chip, tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. Esto es el día a día, seguimos entrenando bien, estamos preparados, el equipo que viene mañana sabemos su dificultad, pero nosotros queremos seguir con lo que estamos haciendo y demostrando en el campo''.

Sergio Ramos y Benzema

''Todos quieren estar, vamos a pensar en el partido de mañana y ver quién está disponible. Vamos a jugar contra uno de los mejores equipos de nuestra Liga y tenemos que estar preparados para hacer un gran partido''.

Pasillo del Sevilla

''No sé si ayuda o no, cada uno tiene sus costumbres. Si nos hacen pasillo lo aceptamos y nada más. Es una Supercopa y la hemos ganado. Pero ellos van a venir a hacer un partido de fútbol y van a pensar únicamente en el partido para sumar los tres puntos''.

Mariano y Brahim

''No te puedo decir lo que hablo con mis jugadores. Lo más importante es que ellos saben la situación, es lo que me interesa más. Luego veremos qué va a pasar, de momento están aquí''.

Despido de Valverde en Barcelona

''No voy a entrar, lo siento por él. No es una buena situación, es un entrenador que ha demostrado que es muy bueno, tengo un respeto enorme hacia él. Sabemos que estamos en clubes grandes y no va a cambiar nada, si perdemos dos partidos me van a criticar como hacían hace un mes y medio''.

Quique Setién

''Es un Barcelona que va a competir, como siempre, no va a cambiar nada. Ellos harán su trabajo y nosotros el nuestro''.

Suerte

''Acepto que puedo tener flor, soy un afortunado de la vida. Por eso doy gracias a la vida por lo que siempre me ha dado. Intento hacerlo bien y trabajo para eso''.

Críticas hacia su trabajo desde su regreso

''Cuando tengo la posibilidad de hablar con el presidente, fue él el que me trajo. Siempre le voy a agradecer este gesto. Llevo 18 años vinculado al Madrid y eso sí es algo muy grande para mí. Aprovecho cada día de estar en este gran club''.

Posible fichaje de Reinier

''El club siempre ha buscado talento, intentar tener a los mejores jugadores''.

Casillas, candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol

''No sé los planes que tiene Iker. Le deseo lo mejor como siempre, pero la vedad es que no opino, no voy a entrar en estas cosas''.