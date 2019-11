Zidane explica por qué Vinicius ha perdido protagonismo en el Real Madrid   

Real Madrid se vuelve a enfocar en LaLiga tras el empate del pasado martes ante el PSG por la Champions League. Este día Zinedine Zidane habló sobre el partido contra el Alavés.

Estado del equipo: "Sabemos contra quién vamos a jugar. Sabemos lo que están haciendo desde el inicio de la temporada. Es un partido muy importante ante un rival muy complicado. Tenemos que estar preparados desde el minuto uno".



El técnico quiso explicar porque Vinicius Junior ha perdido protagonismo en el Real Madrid y aseguró que no se va a marchar en Enero.





"Vinícius no se va a marchar de aquí. Somos 26 jugadores y es verdad que no ha jugado mucho, pero va a contar. Ahora no es su momento, pero puede estar ahí rápidamente".



Y agregó: "El problema es que hay otro jugador que entra en la convocatoria y juega, como es Rodrygo. Cuando tienes que dejar fuera muchos jugadores es lo que pasa. Él tiene que estar preparado para cuando le toque".

El Vinícius del año pasado: "Lo que ha cambiado para él es que están Hazard y Rodrygo. Él se entrena bien y el año pasado lo hizo bien, pero el asunto es que hay otros jugadores y yo tengo que elegir. Es mi función y eso no va a cambiar".



El brasileño se ha quedado fuera en las últimas convocatorias de Zidane para los partidos del Real Madrid, el joven jugador esperará ser llamado para el juego contra Alavés.