Revelan las palabras de Lionel Messi previo a la debacle del Barcelona ante el Liverpool

La debacle del Barcelona de la temporada pasada en Anfield ante el Liverpool abre un nuevo capitulo, este día se han revelado las palabras de Lionel Messi antes de ese aparatoso partido.

Te puede interesar: Piqué sorprende con su confesión: "Quisiera o no Valverde, íbamos a salir de fiesta"



El argentino fue el encargado de dar la charla previo a ese duelo por las semifinales de la Champions League, y su discurso se basó en que no se podía repetir el episodio de Roma.



"Venga, gente, vamos a dar un pasito. No hay que desaprovechar la oportunidad. Dale, que estamos ahí. Vamos a salir fuerte. Recordemos: lo de Roma fue culpa nuestra. De nadie más. que no pase lo mismo. Eso fue culpa nuestra y de nadie más", dijo Messi a sus compañeros según la serie Matchday, que habla de la temporada del Barca.

LEER MÁS: Lionel Messi elige su relevo en Barcelona: "En dos años me iré y tú tomarás mi lugar"



La arenga de Lionel fue acompañada por Luis Suárez: "Hay que estar preparados para sufrir. vamos a sufrir, ¿eh?, lo vamos a pasar mal".

LA REMONTADA

Ese día el Barcelona volvió a sufrir una de las grandes remontadas del fútbol tras ganar la ida 3-0, perdió la vuelta 4-0 y quedó a las puertas de una nueva final de Champions.



El documental también muestra algunas imágenes personales de los jugadores y sus familias durante el choque en Inglaterra. Shakira, pareja de Gerard Piqué, lo vio en su casa junto a sus dos hijos, y exclamó tras la debacle "No me lo creo".