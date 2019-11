Piqué sorprende con su confesión: "Quisiera o no Valverde, íbamos a salir de fiesta"

El defensor del Barcelona, Gerard Piqué, en el documental "Matchday", que realizó Rakuten, patrocinador de la camiseta azulgrana, sacó a luz pública algunas anécdotas curiosas e interioridades del equipo.

Una de ellas es que convenció al técnico Ernesto Valverde para acudir a una fiesta en Nueva York organizada por la marca antes de firmar el acuerdo de patrocinio con el Barcelona.

Valverde no era partidario de dar permiso a los jugadores para que acudieran al acto, pero Piqué conocía los contactos y sabía que la presencia de los jugadores iba a beneficiar a las negociaciones.

"Le dijimos a Valverde que íbamos a ir de fiesta en Nueva York. Él no lo entendía. Nos decía: no veo ninguna razón para que se vayan de fiesta. Tuvimos hasta cinco reuniones con él para que entendiera que necesitábamos salir un día de fiesta. Quisiera o no, íbamos a salir", dice Piqué.

Otra es que los jugadores del Real Madrid le adelantaron la salida de Julien Lopetegui del banquillo blanco tras el 5-1 en el Camp Nou. "Lopetegui se ha despedido en el vestuario", le contaron.

El primer capítulo del documental fue estrenado este jueves en Barcelona y estará disponible para todo el mundo a partir del viernes.