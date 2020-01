Setién: ''He tenido que darme cuenta que soy el nuevo míster del Barça; no puede ser''

Quique Setién pasó por los micrófonos de Barça TV, el canal oficial del equipo azulgrana, y ha renonocido que sigue asumiendo que se convirtió en el nuevo entrenador del club.

Mano dura: Los cambios que impuso Setién con su llegada al Barcelona

''He tenido que darme cuenta que estoy en Barcelona, que soy el nuevo míster del Barça. Me decía: 'Esto no pude ser'. El de la presentación fue uno de los días más felices de mi vida'', explicó el técnico de 61 años.

Sobre su manera de entender el fútbol, Setién asegura que siempre intenta que sus equipos jueguen de la mejor forma para poder estar conforme con su trabajo.

''La realidad es que a mí siempre me gusta que mi equipo juegue bien. Es la única manera de que me vaya satisfecho a casa'', comentó.

Contundente respuesta de Lautaro Martínez sobre los rumores de ir al Barça

En ese sentido, el nuevo entrenador culé dijo que ''siempre he sentido lo del patio del colegio, allí disfrutaba cuando tenía el balón. Esto me ha guiado siempre en mi vida. Es lo que se y estoy seguro que es lo que siente el 99 por ciento de los futbolistas. Después vamos cambiándoles porque en el mundo profesional es tan diferente''.

Debut en la Liga Española

Quique Setién ha llevado a cabo dos sesiones de entrenamiento desde que fue oficializado el pasado lunes como reemplazo de Ernesto Valverde.

Su debut con como nuevo técnico del Barcelona está programado para el domingo cuando el Granada visite el Camp Nou por la jornada 20 del fútbol español.

Setién firmó un contrato que lo vincula con el cuadro catalán hasta junio del 2022.