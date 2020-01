Liverpool derrota al Manchester United y sigue imparable hacia el título

Liverpool sigue su vuelo hacia el título de la Premier League al cosechar este domingo una importante victoria en Anfield ante el Manchester United (2-0), en la jornada 23, y saca ahora 16 puntos al segundo, el City de Pep Guardiola.

Los Citizens empataron (2-2) el sábado en su casa ante el Crystal Palace, por lo que esta victoria de los Reds, con tantos de su central holandés Virgil Van Dijk (14), de cabeza, y del egipcio Mohamed Salah (90+3), con un contragolpe en el descuento, parece poner alas a los de Klopp.

La ventaja de 16 puntos, a falta de 15 jornadas, parece insalvable para el Manchester City, sobre todo porque el Liverpool tiene un partido menos que el equipo de Guardiola, y además está en una gran forma, con 21 victorias y un empate en 22 partidos, en los que no ha conocido la derrota.

De esta forma, el Liverpool puede lograr este año su decimonoveno título de liga inglesa, treinta años después de haber conseguido su último título en 1990.

''No tengo ni idea si seremos alcanzados en la tabla. Es una cosa que no me importa ahora. Solo hay que pensar en el próximo partido de liga, contra Wolverhampton el jueves. No tengo suficiente espacio en mi cerebro para contemplar nada más'', explicó Jurgen Klopp tras el encuentro.

Gol anulado a Firmino

Un gol de Roberto Firmino en el minuto 25 habría dado tranquilidad al Liverpool, pero el VAR consideró que el contacto de Van Dijk a De Gea fue falta.

El equipo local tuvo que esperar al tiempo adicional y a un contragolpe para matar el partido, con un cabalgada en solitario de Salah, que recorrió medio campo con el balón, tras una asistencia del guardameta brasileño Alisson Becker (2-0, 90+3).