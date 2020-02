Neymar se lesiona luego de su fiesta de cumpleaños y despierta las alarmas en PSG  

Neymar festejó a lo grande en París su cumpleaños número 28, el extremo del PSG lo disfrutó bajo la lluvia y todos vestidos totalmente de blanco.

Te puede interesar: Neymar estrena extravagante 'look' y le rinde homenaje a Kobe Bryant en partido del PSG



Un día después, PSG ha informado que el delantero no fue convocado para el partido de la Ligue 1 contra Nantes, debido a unas 'molestias' en la espalda que sufrió el jugador tras el último partido donde golearon 5-0 al Montpellier.



El extremo no fue convocado y las noticias llegaron luego de la fiesta de cumpleaños que duró de la madrugada del domingo al lunes, situación que molestó a su entrenador Thomas Tuchel.

LEER MÁS: Tuchel sobre la fiesta de Neymar: "Es una pena, da cosas para hablar mal de nosotros"



Incluso, Le Parisien informa que el DT del PSG fue el último en enterarse de la lesión de Neymar, el entrenador había asegurado que podría ser de la partida junto a Mbappé.

Sin embargo, el alemán no sabía que Neymar sufría de un golpe en el condrocostal y que estaría indisponible para el encuentro de hoy.





Para el diario L'Équipe esa lesión puede crear dudas tras la celebración" y servir de coartada para no alinear a un jugador cuyo estado de forma hubiera generado dudas tras la fiesta.

Otra vez en febrero

Neymar estará fuera del terreno de juego en los próximos días por una supuesta molestia. Por quinto año consecutivo el jugador brasileño se lesiona en estas fechas que coinciden con su cumpleaños y el de su hermana.