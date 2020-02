Tuchel le pone las cosas claras a Mbappé en el PSG: "Yo soy el entrenador"

El París Saint-Germain reforzó su liderato en la Ligue 1 gracias a una goleada 5-0 sobre el Montpellier, quinto clasificado y que jugó casi todo el partido en inferioridad numérica, este sábado en la 22ª jornada del campeonato francés.



Los goles del español Pablo Sarabia (minuto 8) y del argentino Ángel Di María (41), además de un tanto en contra de Daniel Congre (44), dejaron el partido muy encarrilado para el PSG ya en la primera mitad.



Tras el descanso, con todo a favor, Kylian Mbappé (57) y Layvin Kurzawa (65) cerraron una tranquila goleada en el Parque de los Príncipes.



Pero el que protagonizó el incidente del partido fue Mbappé cuando fue cambiado en el 69 por el argentino Mauro Icardi. El campeón mundial francés se enfadó por esa sustitución y se le vio discutir airadamente con su entrenador Thomas Tuchel.

Tuchel le pone las cosas muy claras a Mbappé

"Estoy muy contento por esta nueva victoria. Vencimos 5-0, sin recibir ningún gol y sin dejar al adversario hacer ocasiones, cerramos los espacios de manera disciplinada. Contra el Montpellier nunca es fácil, habían recibido cinco tantos en ocho partidos y ahora les hemos derrotado 5 a 0", celebró Tuchel.





Sobre el episodio de Kylian Mbappé, el técnico alemán se puso serio y dijo. "No son unas imágenes buenas, pero no somos el único club que vive ese tipo de reacción", estimó Tuchel al ser preguntado por ese momento después del partido.



"No estoy enfadado, pero estoy triste porque no es necesario", señaló.



"Yo soy el entrenador. Alguien debe decidir quién sale y quién entra, y ése soy yo. Kylian es muy inteligente, sabe lo que hace, no le gusta ser sustituido, a ningún jugador le gusta. No son imágenes bonitas, pero tampoco somos el único club donde se dan estas reacciones. No está bien, porque da qué hablar", dijo Thomas Tuchel, "triste" por lo que pasó, pero no enojado.