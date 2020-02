¿Messi interesa al Manchester City?, "No hay opción de ficharle", dice Pep Guardiola

Pep Guardiola es muy franco cuando se le pregunta sobre cualquier tema. El entrenador del Manchester City fue consultado si el club inglés está pensando en fichar a Lionel Messi, que se titubea en la disciplina del Barcelona.

El estratega argentino es claro y dice que en la entidad inglesa no piensan en el fichaje del crack argentino del Barça.

“No hay opción de ficharle. Es jugador del Barça y mi deseo es que se quede. Creo que va a acabar su carrera allí” ha dicho de forma tajante Pep Guardiola.



“No ha habido conversaciones”, dijo Pep Guardiola tras haber sido repreguntado si desea que Messi llegue al Etihad Stadium.

Sobre el cruce ante Real Madrid

Pep Guardiola tiene a dos de sus figuras lesionadas y es Raheem Sterling, consultado si reaparecerá a tiempo para ese cruce mediático frente al Real Madrid en Europa.

“Es una lesión en los isquiotibiales. Estará unas semanas fuera. No sé si llegará”, agregó Pep sobre un futbolista que ha sido titular durante la temporada.

A expensas del inglés, está por ver también si Leroy Sané se recuperará a tiempo: “Ha empezado a entrenar con el grupo pero tiene que recuperar el ritmo y la confianza”, añadió.



“No podemos negar que son muchos puntos de distancia con el líder. No esperábamos ese escenario pero tenemos que aprender. A veces los ciclos cambian, a no ser que se trate de Federer, Nadal y Djokovic. Hace unos meses éramos invencibles y no sé que ocurrirá en el futuro. Tenemos que competir para reducir la distancia”, terminó diciendo.