Inter remonta al Milan se queda con el derby della Madonnina, Ibrahimovic jugó partidazo

Zlatan Ibrahimovic ha llegado para levantar al Milan y vaya que lo está logrando, el sueco le marcó gol al Inter y dio una asistencia para la anotación de Ante Rebic.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo marca golazo y extiende su racha a diez partidos consecutivos marcando



Ibra llegó al partido como una de las grandes atracciones del derby della Madonnina y las expectativas se cumplieron.



Rebic disfrutó de un gran pase de Zlatan para hacer el primero del partido, además, sería el propio sueco que marcaría el 2-0 para un Milan que jugó muy bien el derby ante el Inter.

Inter remontó en el segundo tiempo

En un trepidante derbi lombardo, el Inter remontó al Milan 4-2 para igualar a la Juventus en el liderato de la Serie A, ambos con 54 puntos, uno más que la Lazio, al cierre de la 23ª jornada del campeonato italiano.



El Milan se adelantó en la primera parte con goles del croata Ante Rebic (40) y del sueco Zlatan Inbrahimovic (45+1), pero en una gran segunda mitad, el Inter volteó el marcador con los tantos del croata Marcelo Brozovic (51), del uruguayo Matías Vecino (53), del holandés Stefan de Vrij (70) y del belga Romelu Lukaku (90+3).



La victoria permitió al equipo de Antonio Conte alcanzar en el liderato a la Juventus, que el sábado había sido derrotada por el Hellas Verona (2-1).



El Milan, por su parte, se aleja de la zona de clasificación para Europa, siendo 10º con 32 puntos, a 10 de la zona Champions, que marca el Atalanta.



El título sigue siendo cosa de tres, ya que la Lazio venció 1-0 al Parma (10º) con un gol del ecuatoriano Felipe Caicedo (41) y se situó a un punto de los dos líderes.



Caicedo, al rematar de volea a la media vuelta un balón suelto en el área, dio el triunfo a su equipo, que no mostró su mejor imagen, pero que extendió la racha de imbatibilidad.



No pierde desde la jornada 5ª, con 13 victorias y dos empates en sus últimos 15 partidos.

Las próximas fechas serán decisivas en la carrera por el título, con los duelos Lazio-Inter y Juventus-Inter en un intervalo de tres semanas.



Antes, tras dos victorias consecutivas que habían hecho renacer la esperanza de una clasificación europea, el Nápoles (11º) volvió a caer, 3-2 en su estadio ante el ascendido Lecce (17º).



Tras un triunfo de prestigio ante el líder Juventus (2-1) y otro frente a la Sampdoria (4-2), el Nápoles tenía una oportunidad muy clara de extender su racha, pero su técnico Gennaro Gattusso había hablado de partido trampa y no se equivocó.



El delantero Gianluca Lapadula (29 y 61) firmó un doblete y el tercero fue obra de Marco Mancosu, de libre directo (82). Por el Nápoles marcaron el polaco Arkadiusz Milik (48) y el español José Callejón (90).



En los otros partidos de este domingo el Brescia (19º) de Mario Balotelli, nuevo capitán, logró un punto (1-1) ante Udinese (15º) en el debut de su nuevo entrenador, el uruguayo Diego López.



Además el Sassuolo (12º) se impuso por 2-1 en la cancha del colista SPAL, gracias a un gol en el último minuto del franco-marfileño Jeremie Boga, protagonista de una excepcional temporada.