Griezmann serviría al Barcelona como moneda de cambio por Lautaro Martínez

Antoine Griezmann podría tener un futuro fuera del FC Barcelona en verano de 2020. Los problemas que el francés tiene en la Ciudad Condal harían que al cuadro culé no le tiemble el pulso para enviarlo fuera.

Los blaugranas aprovecharían el interés del Inter de Milan por el campeón del mundo en 2018 para llevarse a Lautaro Martínez. No es ningún misterio que el Barcelona desea al argentino, en particular por su buena relación dentro del campo de juego con Lionel Messi.

Ambos disputaron, por ejemplo, la última Copa América disputada en Brasil, donde llegaron hasta semifinales y lograron el tercer puesto para la albiceleste.

Jugadores en órbita del Inter por Lautaro

Según ha informado este sábado 'Tuttosport', uno de los nombres que podría dar el Barça al Inter es el de Antoine Griezmann. “¿Queréis a Lautaro? Pues dadnos a Griezmann” , titula ese periódico en uno de los sumarios de su diario de papel.

Lautaro y Messi tienen una buena amistad y eso haría que llegue al Barcelona.

De acuerdo con aquella publicación, el internacional francés no logra tener una buena relación con Lionel Messi y su salida no sería vista como una catástrofe en la Ciudad Condal.



Además de Griezmann, no hay que olvidar a Arturo Vidal, ex dirigido de Antonio Conte, ni tampoco a Carles Aleña, ahora mismo a préstamo en el Real Betis. Incluso Coutinho, Todibo y Arthur aparecen como posibles monedas de cambio, siempre según Tuttosport.



Griezmann, de 28 años, tiene contrato con el Barcelona hasta 2024 y su cláusula de rescisión asciende a los 800 millones de euros.