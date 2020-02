Robertson recuerda su feo gesto a Messi: ''Cuando pude verlo me quedé abatido, ese no soy yo''

El lateral del Liverpool, el escocés Andrew Robertson, concedió una entrevista para el Daily Mail y recordó aquel episodio que vivió junto a Messi en Anfield por las semifinales de la Champions Leage.

La agresión de Robertson que desató el enojo de Messi en Anfield

Robertson intentó intimidar al astro argentino con un feo gesto, empujándole la cabeza mientras el delantero se encontraba en el suelo reclamando una posible falta.

''Miro hacia atrás y recuerdo lo que pasó con Messi con arrepentimiento. Cuando pude verlo después me quedé abatido'', confesó el futbolista de los 'Reds'.

Robertson explicó las emociones que sintió durante ese momento ya que el Liverpool buscaba clasificarse a la final del torneo con un marcador que parecía imposible de revertir.

De perdir trabajo en Twitter a ganar la Champions con el Liverpool

''No tengo nada más que respeto por él y el Barcelona, pero entramos en ese partido con la actitud de que íbamos 3-0 abajo, necesitábamos un milagro. Necesitábamos algo especial y creí que ese pequeño gesto podía detener al mejor jugador del mundo'', dijo el carrilero zurdo.

Pide perdón

El defensor reconoció que su actitud aquella noche en la que el Liverpool dejó fuera al Barcelona de manera cardíaca no fue la mejor y dio un paso para disculparse.

''Lo lamento. Ese no soy yo como persona. Esa no es mi personalidad. Pero esa noche sucedieron muchas cosas que realmente no recuerdas. Los aficionados rugían y te atrapan. Aquel fue el vestuario más ruidoso en el que he estado antes del partido'', cerró.