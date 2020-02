El Eibar se rinde ante Messi y su gesto pocas veces se mira en el fútbol

El delantero argentino Lionel Messi fue la gran figura esta noche en el Camp Nou luego de marcarle cuatro goles al Eibar, equipo al que ya le tiene la medida.

Es la segunda ocasión en la que el capitán del Barcelona le marca un póker al equipo vasco, ya que también lo había hecho hace tres temporadas.

Después de la exhibición de Messi, el Eibar, con los cuatro tantos en la canasta y ya resignado, sorprendió en Twitter reconociendo la actuación del rosarino.

''Te sufrimos. Te padecemos. Te sobrellevamos. Y no nos queda otra que ponernos en pie y aplaudirte'', fueron las palabras de la escuadra armera, acompañada con una foto del delantero.

Y es que cabe mencionar que Messi es la 'bestia negra' del Eibar: 20 goles en 11 partidos que se reparten en dos póker, cuatro dobletes y cuatro tantos.

Futbolistas y entrenador del Eibar se rindieron al '10' azulgrana. ''Cuando Messi tiene la tarde y está a este nivel es muy difícil. Te da rabia y te hace sentir impotente. Jugadas que otros no marcan, él si las mete. Tienes poco que hacer porque es capaz de coger el balón en espacios reducidos, sacar la pierna rápido y meterla. Sabemos que no estamos al nivel de ellos, pero siempre duele perder. Hay que quedarse con que Messi hizo cuatro goles. Si no hubiese estado, sólo habríamos perdido 1-0'', explicó el defensor José Ángel Valdés.

Por su parte, el técnico José Luis Mendilibar lamentó que Messi frenara su sequía frente a sus dirigidos. ''Lo raro hasta ahora es que haya rematado tanto y no haya metido gol. Eso no es normal. En él es más normal esto que lo que le ha pasado hasta ahora. Es muy bueno. Ha encarado muchas veces al portería rival en los últimos partidos y por una cosa u otra no ha marcado. Demuestra cada semana que es determinante''.

Máximo goleador del campeonato

Con sus cuatro tantos, Messi sigue liderando la tabla de máximos anotadores del fútbol de España y ya suma 18 tantos.

Mientras que el francés Karim Benzema, que hoy se medirá frente al Levante, buscará romper la red para seguir presionando al argentino. El galo cuenta con 13 tantos en la presente temporada.