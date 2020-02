Ramos ya vive el Clásico: ''No es un partido normal, ganarle al Barcelona es una alegría''

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, concedió una entrevista para LaLiga en la que habló del partidazo del próximo domingo en el Santiago Bernabeú contra el Barcelona por la jornada 26 del campeonato local.

El Clásico

''No es un partido normal. A pesar de que haya en juego tres puntos, como en cualquier otro encuentro, el Clásico no es un duelo como los demás. Ganar al Barcelona supone una gran alegría. Además, suele tener un impacto muy positivo en el grupo a nivel anímico''.

Récord

''Ser el jugador que más veces ha disputado el Clásico es una alegría tremenda. Ojalá pueda seguir jugando muchos más. Eso será una buena señal, porque querrá decir que sigo muchos años más aquí. Y si puede ser ganando, mejor. También es un premio al trabajo y al sacrificio de tantos años''.

Tres puntos vitales

''Va a estar muy disputado, por el momento de la temporada en el que llegamos y porque la diferencia de puntos entre ambos es mínima. Puede ser determinante o no en función del resultado, pero yo creo que a la Liga todavía le queda muchísimo. Hay muchos puntos en juego y puede pasar de todo. Para nosotros sería muy importante conseguir esta victoria en casa, con nuestra afición, lo que también supone un aliciente extra para nosotros y una mayor satisfacción si ganamos. Con ellos somos más fuertes y eso se tiene que notar. Ojalá podamos dar un golpe encima de la mesa y ganar en casa''.

El secreto

''Está en el trabajo, en la dedicación, en no perder la ambición; eso es fundamental. Mantenerse es difícil, pero yo intento resetearme para seguir luchando por ganar más títulos, mantener la ilusión y la ambición de conseguir cosas nuevas. Esa es una de las claves''.

Zidane

''Es un grandísimo entrenador, no solo por los números y todos los títulos que hemos conseguido con él. Como jugador estuvo muchos años en la casa y maneja muy bien los códigos del vestuario. No todo el mundo sabe gestionar eso. Al menos, no con la naturalidad con la que lo hace él. Jueguen más o menos, tiene a todos muy motivados y esa es una de sus grandes virtudes. Él conoce muy bien el rendimiento que puede sacar de cada uno de nosotros y para mí es el técnico ideal para un equipo como el Real Madrid. Ojalá podamos vivir otra época de grandes títulos con él''.

El gol más especial en un Clásico

''Íbamos perdiendo 1-0 en el Camp Nou y marqué de cabeza tras una falta centrada por Modric. Empatamos 1-1 y acabó siendo un punto vital para ganar la Liga. Fuimos campeones unas jornadas después en el campo del Málaga. Fue un gol muy importante, porque cuando acaban dándote títulos siempre tienen una relevancia diferente''.