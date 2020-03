Sin Serie A: Cancelado todo el deporte italiano por el coronavirus

El Comité Olímpico Nacional Italiano ha decido este lunes suspender todo evento deportivo en ese país hasta el próximo 3 de abril debido al coronavirus. Esta medida incluye los juegos de la Serie A y el resto de las categorías del calcio.

La tabla de posiciones de la liga italiana

''Todas las actividades deportivas en todos los niveles están suspendidas hasta el 3 de abril de 2020", dice el CONI en una nota publicada en su página web, que pide al Gobierno italiano que firme un decreto "específico que incluya esta decisión".

No obstante, el CONI recuerda que las competiciones internacionales, tanto para clubes como para equipos nacionales, no entran dentro de la disponibilidad jurisdiccional del Comité y, por lo tanto, no pueden ser reguladas por esta decisión.

Giovanni Malagò, presidente de dicha entidad, y representantes de las Federaciones de Deportes de Equipo mantuvieron una reunión, tras la que decidieron adoptar estas medidas como prevención ante el avance del coronavirus, que ha causado ya al menos 366 muertos en el país.

Pensando en la prevención de los aficionados

El CONI ha determinado que "en cada acción y circunstancia la protección de la salud es la máxima prioridad de todos" y por eso ha considerado correctas las eventuales suspensiones de eventos deportivos por motivos médicos dictadas de forma individual por las autoridades competentes.

El primer futbolista infectado por coronavirus en italia

Finalmente, el Comité solicita al Ejecutivo que incluya al sector deportivo, tanto profesional como aficionado, en el plan de apoyo económico que va a impulsar para mitigar los efectos del coronavirus en la economía del país.