Lewandowski revela que dos jugadores del Real Madrid pidieron su fichaje

Robert Lewandowski es considerado uno de los mejores delanteros del mundo, por lo que a lo largo de su carrera ha sido seguido por los mejores clubes.

Uno de los equipos que siempre mostró interés en Lewandowski fue el Real Madrid, pero al final nunca se concretó su contratación.

Más allás de esto, Lewandowski fue preguntando en una entrevista para Sport sobre si es cierto que hace tres años Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos le dijeron que "tú tienes que jugar con nosotros".

"Sí. Puedes ir a a la Liga española o a cuaquier otro país, otro gran club, pero para mí no es lo más importante. Donde estoy he sido capaz de llegar a mi máximo nivel y sigo con ganas de continuar haciéndolo bien", detalló.

Esta petición de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos a Lewandowski llegó en un partido del Bayern Munich contra el Real Madrid en la Champions League.

SUS GANAS Y FUTURO

Asimismo, en esa misma entrevista, Lewandowski habló de su motivación por seguir jugando y también habló de su futuro en el Bayern Munich.

"Me paso el partido pidiendo o queriendo el balón. Si he marcado un gol, quiero otro. Si llevo tres, hay que hacer el cuarto. A veces los compañeros me dicen: '¿No te das cuenta de que tenemos otro partido en dos o tres días?'. Pero para mí, si te lo estás pasando bien, si amas el deporte, si te encanta marcar goles, nunca es suficiente", explicó.



Cristiano Ronaldo fue uno de los que le pidió a Lewandowski que jugará en el Real Madrid.

Lewandowski ha sido claro también sobre lo que puede pasar con su futuro.

"Estoy en uno de los mejores clubes del mundo, sé que puedo ser feliz aquí. Lo que tenemos es de un nivel muy alto, desde la plantilla a la ciudad deportiva. Todo es más fácil jugando en un club como este".

OTRAS FRASES

¿Qué se necesita para ser un perfecto delantero centro?

El nueve perfecto debería ser capaz de marcar con su izquierda, su derecha, con su cabeza, con todo. Lo necesita todo y tiene que estar preparado para cualquier situación.

¿A quién admirabas?

Cuando tenía seis años recuerdo a Roberto Baggio, por su paso por el mundial, me encantaba como jugaba. Luego, entre los 10 y los 14, fue Alexander del Piero, pero más tarde mi jugador favorito fue Thierry Henry, un futbolista increíble. No sólo por su capacidad goleadora, sino también por lo que hizo por el equipo y cómo. Recuerdo el día que lo conocí, fue un shock. ¡Guau! ¡Conocía a mi ídolo de la infancia! ¡Y ahora es él quien quiere mi camiseta! Es increíble. Los sueños pueden convertirse en realidad.

¿Dijiste alguna vez en voz alta ‘voy a ser el mejor delantero del mundo’?

Yo sabía que tenía que hacerlo paso a paso. Mi sueño era jugar en los grandes estadios con 80.000, 90.000 espectadores. Ese era mi sueño. Cuando era joven, en mi país, Polonia, no teníamos ningún jugador top, así que me fijé en los mejores jugadores del mundo y pensé, ‘OK, soy de Polonia, de Varsovia, pero ¿por qué los jugadores de Polonia no pueden llegar a ser los mejores?