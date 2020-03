Raiola confirma que intentará llevar a uno de sus ''grandísimos jugadores'' al Real Madrid

Mino Raiola, reconocido agente de futbolistas, confesó en una entrevista para Marca que una de sus prioridades será ''colocar'' este próximo mercado de verano a uno de sus ''máximos jugadores'' en el Real Madrid.

El representante italiano confesó cómo es actualmente su relación con el conjunto merengue, a pesar de que en su momento mantuvo diferencias con el presidente Florentino Pérez.

''A día de hoy mis relaciones con el Real Madrid son muy buenas. Estoy en contacto con José Ángel Sánchez (director general del equipo) y me encanta discutir con él de fútbol y de los temas de la FIFA porque su opinión me interesa'', explicó Raiola.

Sobre sus planes a futuro, el italiano revela que desea ver jugando a uno de sus futbolistas en el Santiago Bernabéu.

''Tengo una gran esperanza de que algún día pueda llevar al Real Madrid a un grandísimo futbolista. Ahora tengo a Areola, pero es una operación a medias porque es un préstamo (el portero está cedido hasta el 30 de junio por el PSG). Quiero llevar a un futbolista definitivo y lo voy a intentar este verano. Sería un orgullo para mí y para mis futbolistas porque el Real Madrid es un gran club'', indicó.

Paul Pogba

Cabe recordar que el mediocampista francés del Manchester United es uno de los grandes jugadores que representa Mino Raiola y sería el objetivo prioritario del agente, teniendo en cuenta que Zidane aún sueña con sus incorporación.

El entrenador del Real Madrid comunicó su deseo a la directiva de contar con el futbolista el pasado verano, pero Florentino Pérez no estuvo de acuerdo debido al monto de la operación.

''No se puede decir lo que pasará. Ahora importa el club y después veremos qué puede suceder. Existió un gran interés, pero no fue posible. Pero lo que sucedió el año pasado ya no cuenta. Veremos qué pasa en el futuro'', cerró Raiola al hablar sobre la 'operación Pogba'.