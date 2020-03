Carlos Vela confirma que ya tenía todo arreglado para jugar con el Barcelona

Carlos Vela es uno de los mejores jugadores mexicanos en la actualidad y es por ello que ha sido vinculado con varios clubes.

Su llegada a la MLS sin duda ha sido favorable, pues con Los Angeles FC el rendimiento ha sido mayor.

Esto lo ubicó en su momento como posible fichaje del FC Barcelona y fueron muchos los rumores que lo colocaron en el Camp Nou, pero al final el propio Carlos Vela ha confirmado que fue real.

El delantero mexicano asegura que pudo ser futbolista del Barcelona por cuatro meses.

“El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y, pues, yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: "Ah, quiero dos años y si no, no voy”. Dijeron cuatro meses y voy cuatro. Pero no me dio facilidades el club LAFC para salir, aunque es entendible", explicó.

"Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí”, apuntó Carlos Vela en entrevista para Carlos Vela estuvo muy cerca de ser jugador del Barcelona.

"No me gusta la industria del futbol. Y sí me gusta jugar. La verdad, he pasado por muchas cosas y vas viendo que esto es un trabajo. No es como para los fanáticos, que es un sentimiento y una pasión. Como jugador, viendo lo que veo y cómo nos tratan y cómo nos manejan, terminas tomándolo de esa manera. Es cuando dices: pues si estoy bien, perfecto, y si no, tengo que saber qué es lo mejor para mí y ya está. No soy una persona que me encante ver partidos y no por eso no me gusta el fútbol. Aprovecho mi tiempo en otras cosas, que ya bastante tengo del trabajo como para seguir con eso el resto del día", explica.

El mexicano dice que cuando se retire de manera profesional no seguirá ligado al fútbol.

"Hoy, no lo sé. No me cierro puertas, pero tampoco te diré que me encantaría. De momento, nada de ser entrenador y dirigir. No sigo las órdenes que me dan a mí como para imponerlas a alguien. Tampoco me veo de analista. Si puedo elegir que haré con mi vida, no tendría nada que ver con el deporte, pero se me hace raro hablar de esto... Desde los 14 años, llevo la rutina de entrenar todos los días, y cuando se acabe, será extraño. Me veo con buena panza y habrá que bajarle a los taquitos. Soy bueno para comer y viajar", reconoce Carlos Vela.