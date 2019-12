Carlos Vela tiene una oferta del FC Barcelona, afirma Jonathan Dos Santos

Ya no es un simple rumor. Carlos Vela se podría convertir en el nuevo futbolista del FC Barcelona en 2020.

La gran temporada que hizo en la MLS con Los Angeles FC lo ha puesto en la mira del conjunto azulgrana.

Ver también: Lo que no se vio en tv del Inter vs Barcelona

Ha sido Jonathan Dos Santos, futbolista mexicano y gran amigo de Carlos Vela, quien sacó a la luz la noticia de que existe una posibilidad de fichar por los culé.

"Como ahora estoy de vacaciones, no he tenido mucho contacto con él (Vela). Es cierto que tiene esa oferta encima de la mesa. No sé lo que vaya a hacer, sinceramente. Él está muy contento en Los Ángeles, tuvo una temporada espectácular. Es una oportunidad única el hecho de que el Barcelona te esté buscando, el mejor equipo del mundo, y ojalá como mexicano se le pueda dar", dijo Jonathan.

Además: Ancelotti, despedido del Nápoles de Italia

El actual jugador del Galaxy de la MLS, Dos Santos, se encuentra de vacaciones en este momento y fue en una entrevista para W Radio de Colombia que confesó el interés del Barcelona en Vela.

CIFRAS DE CRACK

Los números de Vela en la MLS en 2019 han sido estratosféricos: 38 goles y 12 asistencias en 36 partidos.



Jonathan Dos Santos lo quemó y afirma que Carlos Vela podría convertirse en futbolista del FC Barcelona.

El ex jugador de Arsenal, Osasuna y Real Sociedad ha adquirido el fulgor de una estrella en la liga estadounidense. Recientemente, él mismo deslizó ese interés del Barça por su fichaje. “¿Quién podría decirle no a Messi?”, se preguntó en una entrevista.

NO ES LA PRIMERA VEZ

No es la primera vez que el Barça tantea la incorporación de Carlos Vela. Hace un año también se estudió su incorporación como refuerzo en el mercado invernal, pero al final la dirección deportiva acabó decantándose por Kevin Prince Boateng.

Ver: Los clubes clasificados a los octavos de final de la Champions

Ahora, todo parece indicar que Vela podría ser fichado por el Barcelona. Será una gran oportunidad para el mexicano.